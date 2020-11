Über die Oma

Die Oma Emilie ist am 19. Oktober 1923 in Oberloiben in der Wachau geboren.

Gleich nachdem sie auf der Welt war, haben ihr die Eltern den Namen Milli gegeben, weil zur Emilie wurde sie erst später und zur Oma hat es nochmals ein paar Jahre gedauert. Gemeinsam mir ihren beiden älteren Schwestern, der Loisl und der Resl, sind sie das Weinauerische Dreimäderlhaus aus dem oberen Erl gewesen. Es hat zwar kein Weinauerisches Dreimäderlhaus aus dem unteren Erl gegeben, aber das war nicht so wichtig. Manchmal jedenfalls haben sie am Brunnplatzl zu dritt gesungen und die Milli hat Zitter gespielt. Oft sind andere Leut aus dem Dorf stehen geblieben, haben mitgesungen oder nur zugehört. Weil die Milli recht gut musiziert hat, hat sie nie auf die Notenblätter achten müssen, sondern immer gemerkt, wie sie der Müller Karl aus dem unteren Erl beobachtet. Irgendwann, so genau weiß sie das gar nicht mehr, "aber wennstas weißt, dann weißtas", haben sie aufgehört einander anzuschauen und sich ineinander verschaut. Als dann geheiratet wurde und die Milli als Frau Müller ins untere Erl gezogen ist, haben ihre Eltern ihr den Burgstall als Mitgift gegeben, "drum ist er auch immer mein Lieblingsweingarten gewesen."